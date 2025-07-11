仏RFIの中国語版サイトは9日、「中国は長年にわたり世界最大の造船国だが、英海事調査会社クラークソンズ・リサーチによると、2025年上半期の新規受注は前年同期比68％減の2630万載貨重量トンに落ち込んだ」とする香港メディア、サウスチャイナ・モーニング・ポストの記事を紹介した。記事によると、船舶入札プラットフォームShipBidのシンガポール支店ゼネラルマネジャー、ハン・ニン氏は、この落ち込みについて「主に中国の造船