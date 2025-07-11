【土曜・福島】１Ｒ○ユニゾン４Ｒ○ブルーメサイア５Ｒ△セイウンシシマイ６Ｒ△ベアゴーフォー７Ｒ○アンドローゼス１０Ｒ○アバンチュリエ１１Ｒ○ステークホルダー１２Ｒ◎レッドエウロス【日曜・福島】３Ｒ○ヴィヴィッドムーン５Ｒ◎ファイアマン６Ｒ○カフェスカーレット８Ｒ○オーサムデアラー９Ｒ○ニシノコマチムスメ１０Ｒ○レシプロシティ１１Ｒ◎シルトホルン土日ともに福島で騎乗。日曜１１Ｒ七夕賞はシルトホ