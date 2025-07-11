睡眠不足は個人だけでなく国家にも損失をもたらす。実は平均睡眠時間と1人当たりGDPには明確な相関関係があり、日本は“外れ値”として注目を集めている。睡眠時間が長くなれば、国の生産性は上がるのか――企業の健康経営支援を行う石田陽子氏が解説する。※本稿は、石田陽子『Dr.Yokoの睡眠マネジメント 眠るほど、ぐんぐん仕事がうまくいく』（文芸社）の一部を抜粋・編集したものです。睡眠不足は国の損失GDPと眠りの深い関係