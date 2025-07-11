「新馬戦」（１２日、小倉）注目のエピファネイア産駒が夏コクでベールを脱ぐ。土曜小倉５Ｒ（芝１８００メートル）で初陣に挑むミッキーマーメイド（牝２歳、栗東・福永）。今年のフェアリーＳをレースレコードで制し、桜花賞で１番人気に推された快速馬エリカエクスプレスの全妹という血統馬だ。入厩後は福永師が自らまたがって調教を積んできた。１週前の２日には栗東ＣＷで６Ｆ７７秒９−３６秒４−１２秒０をマーク。指