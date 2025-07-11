「七夕賞・Ｇ３」（１３日、福島）ベテラン柴田大知騎手（４８）＝美浦・フリー＝が、１年７カ月ぶりに重賞のステージに立つ。パートナーのコスモフリーゲンは全８戦中７戦で手綱を取っており、デビューからタッグを組んで一緒に戦ってきた。レースだけはなく、調教にも積極的に騎乗し、濃密な時間を過ごしてきた相手でもある。そんな相棒と挑む大舞台。全身全霊の騎乗で勝利をつかみ取ってみせる。この一戦に懸ける思いは強