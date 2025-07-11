これまでのお話 Dazzカメラ、実は何年も前からたまに使っていたんですが「今日はDazzを使おう」と思ったのははじめてです。レンズ付きフィルム（使い捨てカメラとよく呼ばれる）やインスタントカメラ（チェキが有名ですね）、最近話題のハーフサイズではもう本物を超えたくらいに思っています。 スマホのカメラは被写界深度が浅いので、こういったパンフォーカスのカメラを再現するのは向いて