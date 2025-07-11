【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■フランス・パリに滞在しているラウールともテレビ電話を繋ぐ 7月11日18時30分より放送（19時までは一部地域）のTBS『それSnow Manにやらせて下さい』に、嵐の松本潤が初登場。Snow Manとテレビ初の本音トークSPを送る。 『それスノ』初登場の松本潤とSnow Manが、居酒屋を舞台に本音トークを繰り広げる。スタッフなしの空間で、初めて本音を語り合う特別企画。 大