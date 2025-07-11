バレーボールネーションズリーグ ブルガリア大会の舞台裏公開「買取大吉 バレーボールネーションズリーグ2025 千葉大会」の男子は16日に開幕する。日本バレーボール協会（JVA）公式YouTubeチャンネルは、先月ブルガリアで開催された予選ラウンド第2週の裏側を動画で公開。移動中にあったあわやの珍事件には、ファンから「大変だったのね」「笑顔でいうことじゃないでしょ」など反響があがっている。長いフライトを経て、ブルガリ