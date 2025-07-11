11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比100円高の3万9740円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9646.36円に対しては93.64円高。出来高は4461枚だった。 TOPIX先物期近は2822.5ポイントと前日比8ポイント高、TOPIX現物終値比10.16ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39740+1004461 日経225min