元テレビ東京のフリーアナ鷲見玲奈（35）が10日にインスタグラムを更新。ゴルフの打ちっぱなしへ行ったことを報告した。鷲見アナは「ひっさしぶりに打ちっぱなしへ!!!楽しくて、暑いのを忘れて1時間一心不乱に打ちまくりました」とつづり、当日の姿を写真や動画で投稿した。ノースリーブの涼しげなウエアで打ちっぱなしを満喫している様子がうかがえる。鷲見アナは「Qi35にしてから打ちっぱなしは初めてだったのですが、信じられな