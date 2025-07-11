セリフがない漫画を読むと、登場人物が置かれている状況や抱えている心境を、ついつい補完したくなる。Xに6月下旬に投稿された『探し手』は、前半部分がセリフの一切ない構成となっており、想像力を掻き立ててくれる読切漫画と言っていい。 参考：【漫画】『探し手』を読む 可愛らしい絵柄が特徴的な本作の作者・篠茶斜海さん（@sinocya）に、制作秘話などを聞いた。（望月悠木） ■前半のセリフがなかったワケ ―
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