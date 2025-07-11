「スパイ罪」で起訴されたアステラス製薬の日本人男性社員の裁判をめぐり、中国の裁判所が来週16日に判決を言い渡すことがわかりました。アステラス製薬の男性社員はおととし3月、帰国直前に北京市内で「反スパイ法」などに違反した疑いで中国の国家安全当局に身柄を拘束され、去年8月、「スパイ罪」で起訴されました。日中関係筋によりますと、16日に北京の裁判所で男性の公判が開かれ、判決が言い渡されると、中国側から日本大使