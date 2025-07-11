２日に死んだ「ひなぎく」（金沢動物園提供）横浜市立金沢動物園（横浜市金沢区）で飼育していた雌のコアラ「ひなぎく」が２日、３歳で死んだ。リンパ腫の疑いがあり、担当飼育員に見守られながら息を引き取った。同園によると、ひなぎくは２０２１年１２月に同園で生まれた。体のサイズが比較的大きく、幼少期は母親「ぼたん」の足の上にいたり、姉「たんぽぽ」の背中に乗って移動したりと愛らしい姿を見せる一方、横木にぶら