10日、マレーシア・クアラルンプールで、ASEAN外相との会議に出席したルビオ米国務長官（ロイター＝共同）【クアラルンプール共同】トランプ米政権が一方的な関税政策で国際社会を揺さぶる中、東南アジア諸国連合（ASEAN）と日米中ロなど計18カ国が参加する東アジアサミット（EAS）外相会議が「世界貿易の緊張」に懸念を示す議長声明案で合意する方向であることが11日分かった。会議は同日、マレーシアの首都クアラルンプールで