今回は、夏の東海道・山陽新幹線に関するクイズを出題します。あなたの新幹線知識を試してみよう！-----------Q11（難易度：★★★★☆）2025年のお盆期間中、東海道・山陽新幹線の「のぞみ」号の座席予約に関する特別な取り扱いが発表されました。この期間中「のぞみ」号の自由席はどのようになるでしょうか？A．通常通り自由席が設定されるB．一部の列車で自由席が設定されるC．全ての列車が全席指定席となる（自由席の設定がな