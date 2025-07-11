NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3325.70（+4.70+0.14%） 金８月限は続伸。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の年内利下げ見通しなどを受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、上値を伸ばした。日中取引では、米新規失業保険申請件数の減少に上値を抑えられたが、押し目は買われた。 MINKABU PRESS