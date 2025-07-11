◇パ・リーグ楽天1―5西武（2025年7月10日ベルーナD）楽天打線は1点を取るのがやっとで、連勝が2で止まった。高橋に6回2死まで無安打。代打・鈴木大の三塁打と黒川の左前適時打で1点を先制したが、直後に岸が渡部聖に逆転2ランを許すなど、6回1/3を9安打4失点で4敗目を喫した。「一番最悪な、やってはいけない一球だった。あれで負けた」。60年長嶋茂雄（巨人）に並ぶプロ野球タイ記録の4試合連続三塁打中だった中島も無