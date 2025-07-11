1等と前後賞合わせて7億円が当たる「サマージャンボ宝くじ」が11日、発売された。8月11日まで全国で販売される。1等（5億円）23本、1等の前後賞（1億円）46本、2等（100万円）2300本。「サマージャンボミニ」も同時に発売され、1等（3千万円）70本、1等の前後賞（1千万円）140本、2等（100万円）1400本。いずれも1枚300円。抽せんは8月21日、大阪市のNHK大阪ホールで。