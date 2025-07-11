敵地で生まれた特大31号弾米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、8日（日本時間9日）に敵地で行われたブルワーズ戦で7試合ぶりとなる31号先頭打者弾を放った。怪物として注目を集める23歳ミジオロウスキーを粉砕した飛距離431フィート（約131メートル）の特大弾。球場ではこの一発後、様々な現象が起きていた。大注目のゴールデンルーキーとの初対戦。2球で追い込まれた大谷だったが、3球目を仕留めた。88マイルのカーブを