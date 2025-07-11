■ＤＬＥ 197円(+50円、+34.0％) ストップ高 ディー・エル・イー [東証Ｓ]がストップ高。IP（知的財産権）ビジネスを手掛けK―POPなどにも展開するが、業績はトップラインが拡大基調にあるものの、営業損益は赤字が続いている状況にある。そうしたなか、9日取引終了後にベンチャーキャピタルの日本アジア投資 [東証Ｓ]と業務提携することを発表、IP取得のための協働ファンドの組成・運営などで