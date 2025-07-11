＆TEAMが10日、都内で、コカ・コーラ「いつもより2℃冷たい自動販売機」体験取材会に出席した。“キン冷えコーク”を提唱し、同自動販売機を全国に20万台設置する。K（27）はコカ・コーラを「普段から大好き」といい、「一番大好きな飲み方はライブ後やダンス練習後に飲むこと」と話した。実際に体験したTAKI（20）は「マジで冷たい。信じていなかったけど」と話し、メンバー全員から突っ込まれた。最後にKは「みなさんもキン冷え