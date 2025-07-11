鈴木亮平（42）の主演映画「劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」（松木彩監督、8月1日公開）プレミアイベントが10日、都内で開催された。冒頭で、高橋正尚プロデューサーから、映画の撮影が行われた舞台の鹿児島県トカラ列島・十島村の諏訪之瀬島で、8日に火山性地震が起きたことを受け、公開について「慎重に判断すべき。今後も専門家の方のご意見を伺い、判断したい」と報告した。主人公の医師を演じた鈴木は「十