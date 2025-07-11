「バレーボール女子・ネーションズリーグ、日本３−０韓国」（１０日、千葉ポートアリーナ）「買取大吉バレーボールネーションズリーグ女子千葉大会」の１次リーグが行われ、日本は韓国に３−０で快勝して通算８勝２敗となった。８位以内が確定し、２３日からポーランドで開催される決勝大会への進出が決まった。若手の秋本美空（１８）＝姫路＝や佐藤淑乃（２３）、和田由紀子（２３）＝ともにＮＥＣ川崎＝らが得点を重ね