鳳恵弥（44）が10日、東京・銀座博品館劇場で同日に初日を迎える主演舞台「シーボルト父子伝〜蒼い目のサムライ〜共生への旅路」（13日まで）公開リハーサルを行った。日本に西洋医学などを広めたシーボルトの2人息子に焦点を当てた物語の最新作で「心に残る作品にできたら」。共演の元AKB48市川美織（31）は初の男子役で「フルオーダーでスーツも初めて着ることができてうれしい」と笑顔。舞台は小中高生無料。村雨辰剛らも登壇