能力と実績は申し分ないだけに、動向が注目されるのは当然だろう。冨安健洋はこの夏、約４年を過ごしたアーセナルとの契約を解消した。2026年までの契約だったが、１年前倒しての退団が決まっている。ミケル・アルテタ監督も高く評価していたと言われる冨安が、アーセナルから去ることになった原因は、周知のとおりフィジカルの問題だ。加入以降、フルシーズン稼働できたことがない。2024-25シーズンはほぼ全休となり、新シ