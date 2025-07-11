著者・makosh(@makosh.4)さんが、長男の立ち会い出産の様子をパパ目線で描いた作品です。前日にお父さまを亡くされたばかりで、心身ともにつらい状態のmakoshさん。徹夜で全力のいきみ逃がしに奮闘し、さらには飼い犬の世話をして、再び病院に戻ってきました。『ハードな立ち会い出産』第11話をごらんください。 陣痛開始から10時間目。夫婦ともども限界が近づいてきています。それでも必死にサポートを続けますが、