北海道・釧路警察署は2025年7月9日、ロシア国籍で釧路市に住むロゴフ・ニコライ容疑者(51)を窃盗の容疑で再逮捕しました。ロゴフ・ニコライ容疑者は、2025年4月10日午後9時20分ごろから約3時間半の間に、浦幌町でワゴン車2台(時価合計40万円相当)を盗んだ疑いがもたれています。ワゴン車の所有者が被害届を提出し、その後、警察が盗まれた2台を発見しました。所有者を名乗る人物が「外国人から買った」と話したことから、別の事件