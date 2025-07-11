函館日曜メイン・巴賞の有力馬コントラポスト（牡5＝菊沢）は木曜追い。再コンビとなる横山和を背に函館Wコースで単走追い。5F71秒8〜1F13秒3（馬なり）でリズム良く駆け抜けた。横山和は「もっとテンションが高くなると思っていたら、滞在している効果なのか落ち着いていて雰囲気は申し分ない」と好感触。前2戦はダービー卿CT2着→エプソムC5着と強敵相手の重賞で見せ場十分。初の函館参戦でオープン初制覇の期待が膨らむ。