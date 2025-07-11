前走阪神牝馬S9着のドナベティ（牝4＝矢作）は函館Wコースで4F55秒3〜1F12秒1（強め）。ラストは軽く仕掛けて、上々の伸びを見せた。矢作師は「これまで乗ってきた騎手が口をそろえて“距離を延ばした方がいい”と進言してくれていて、コーナー4回の競馬にトライするにはいい機会。何より、結果を出してくれている武豊さんが依頼を受けてくれるので」と全3勝の手綱を取った名手に託す。