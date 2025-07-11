東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年7月10日（木）の騰落率ランキングをお伝えします。〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ31位：GMOインターネット〈4784〉……前日比+400円（+24.01%）／終値2,066円【売買材料】当日は特段個別の売買材料見当たらず。当面の処分売り一巡感で反発か。2位：WOWOW〈4839〉……前日比+173円（+16.37%）／終値1,230円【売買材料】当日は特段個別の売買材料見当たらず。