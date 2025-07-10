本稿は、チーフグローバルストラテジスト・白木久史氏（三井住友DSアセットマネジメント株式会社）による寄稿です。日米の通商・関税交渉が予想外に長期化しています。トランプ関税の発表により始まった米国との通商交渉で、日本は当初トップランナーと目されていました。しかし、自動車関税の撤回などに拘る日本と米国との溝は深く、交渉は長期化した後、7月9日の関税措置の猶予期限を前にトランプ大統領から「25％の相互関税」が