阪神が、新外国人選手候補としてメッツ傘下3Aシラキュースに所属していたグラント・ハートウィグ投手（27）と、16年から4年間、在籍した四国・高知のラファエル・ドリス投手（37）の獲得調査を進めていることが10日、分かった。ハートウィグは、23年にメッツでメジャーデビューし、主に中継ぎとして通算32試合、5勝2敗、防御率5・14。今季は3Aで21試合に登板して2勝3敗で防御率3・42の成績を残している。スリークオーターの右