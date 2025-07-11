◇セ・リーグ阪神6―3広島（2025年7月10日マツダ）阪神・森下翔太外野手（24）が、10日の広島戦（マツダスタジアム）で決勝2点二塁打を放ち、チームを日本一に立った23年以来2年ぶりとなる11連勝へと導いた。今季最多を更新し続ける貯金を18に伸ばし、2位・巨人との差を今季最大の9・5ゲームに広げ、球宴前の首位ターンが確定した。この日、視察に訪れた侍ジャパン・井端弘和監督（50）から、来年3月に予定される第6回ワー