「オリックス４−０ソフトバンク」（１０日、京セラドーム大阪）目の覚めるような一撃でチームの窮地を救った。オリックスは０−０で迎えた六回１死満塁。プロ６年目の若大将・紅林弘太郎内野手が、自身初の５号グランドスラムを左翼席上段にまでブチかまして勝利に大貢献。球団通算９０００号のメモリアル弾を自らのバットで祝った。「その前の打席も凡退（２三振）していて、（前打者の）頓宮さんが敬遠。悔しい思いをして