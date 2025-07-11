巨人・阿部慎之助監督（４６）が１０日、坂本勇人内野手（３６）の４番を継続する考えを示した。９日の中日戦（福島）で今季初めて４番起用。主砲の岡本が故障で離脱中というチーム事情もあり、今後について「（４番は坂本）だと思う。もうそうするしかないからね」との方針を明かした。９日はプロで初めて「４番・三塁」で先発出場した背番号６。２打数無安打だったが２四球を選んで貫禄を示した。今季は不振にあえいだ時期も