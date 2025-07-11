「広島３−６阪神」（１０日、マツダスタジアム）あかん優勝してまう！阪神は２リーグ分立後、球団最長に並ぶ１１連勝。二回に佐藤輝明内野手（２６）の２試合連続となる２３号ソロで先制。２点を追う七回には、森下翔太外野手（２４）の勝ち越し２点適時二塁打など一挙５点を奪って逆転した。２位・巨人に９・５ゲーム差をつけ、前半戦の首位ターンが決定。最短１６日にも優勝マジック４６が点灯する。広島の夕空に今度はき