「広島３−６阪神」（１０日、マツダスタジアム）今季も大きな数字をクリアした。阪神・近本光司外野手の放った打球が左前に弾む。入団から７年連続で１００安打を達成。８年連続の吉田義男まであと１年となった。三回２死の２打席目だった。２ストライクと追い込まれてからの３球目、森の外角低めカットボールを鮮やかに流し打った。１２球団最速で１００安打を達成。ただ、７年連続の偉業にも「積み重ねだと思います」と淡