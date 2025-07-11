「高校野球兵庫大会・２回戦、神港学園３−０星陵」（１０日、姫路ウインク球場）今年は１９９５年の阪神・淡路大震災から３０年。同年センバツで８強入りした神港学園が初戦を突破した。先発の寺田逸太投手（３年）が８回４安打無失点で、打線は１点リードの九回に２本の適時打で突き放して勝利。節目の夏の一歩を踏み出した。「２番・三塁」の主将、衣笠善内野手（３年）の父でＯＢの純さん（４７）は２年生だった９５年セ