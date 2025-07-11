ボクシングのトリプル世界戦（９月１４日、愛知・ＩＧアリーナ）の開催発表会見が１０日、都内で行われた。セミは、ＷＢＯ世界バンタム級王者の武居由樹（大橋）が同級１位クリスチャン・メディナ（メキシコ）と３度目の防衛戦に臨む。ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦は、同級１位の高田勇仁（ライオンズ）と２位の松本流星（帝拳）が対戦。メインは、４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（大橋）が、ＷＢＡ暫定王者