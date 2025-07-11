7月10日、新潟県胎内市の中学校で浴衣の着付けを学ぶ授業が行われ、生徒たちは涼しげな浴衣を身にまとい、日本の伝統文化に触れていました。10日、胎内市の築地中学校で行われた浴衣の着付け体験。日本の伝統的な衣文化を学ぶ家庭科の授業の一環で行われました。時代の変化とともに着る機会が少なくなったとも言われる浴衣。実際に着るのは初めてという生徒も多く、講師に教えてもらいながらの着付けでも大苦戦の様子。あまりの難