経営難に陥っているJA新潟厚生連が運営する『佐渡総合病院』が、がん患者などに行う放射線治療を今年度限りで終了することが分かりました。現在、行っている治療については遂行するとしています。佐渡総合病院は放射線治療を受けられる島内唯一の病院です。「安心してがん治療を受けてもらいたい」と2012年に放射線治療の機器を導入。病院によりますと、当初から維持費などがかさみ赤字が続いていたということです。昨年度には101