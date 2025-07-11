勝って連闘で函館2歳S（20日）というローテも十分ありそうだ。日曜函館5R（芝1200メートル）はクラン（牝＝昆、父ダノンプレミアム）が有力候補に挙げられる。9日は函館芝コースで他厩舎のモズプリフォール（2歳新馬）と併せ、5F64秒8〜1F12秒1で半馬身先着。昆師は「牧場から直接、競馬場入り。そんなにやっていないが気持ちはグンと入ってきた。カイバもよく食べる。距離は短いところだろうね」と見通しを語った。