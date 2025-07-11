◇第107回全国高校野球選手権東東京大会2回戦新宿7―1学習院（2025年7月10日大田）偏差値68の進学校・新宿が学習院を7―1で下した。先発の生田琉晟（りゅうせい＝3年）は5回まで2安打無失点、6奪三振の快投。5回2死満塁のピンチは三振で切り抜け「自分で火消ししないとな、という気持ち。ギア上げて強いボールを投げられた。安心した気持ちとやってやったぜという気持ち」と喜んだ。打っては初回に右中間へ2点適時三