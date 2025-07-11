◇第107回全国高校野球選手権埼玉大会2回戦立教新座11ー8草加南（2025年7月10日アイル浦和）大事な初戦の先発を任された1年生を、主軸を打つ1年生が救った。偏差値71の進学校・立教新座は、自由な校風で知られる。先発の福田虎史（こうし＝1年）は、西武の今井らに憧れ長髪でマウンドに立った。味方が序盤に2点を先制したが、福田は「気負いすぎていた」と5回に3四球を出し降板。後続も打ち込まれ、この回8失点と6点リー