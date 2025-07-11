◇第107回全国高校野球選手権神奈川大会1回戦茅ケ崎北陵18―0南（2025年7月10日小田原）茅ケ崎北陵は終盤8回に南投手陣の乱調につけ込み、一挙12点を挙げてコールド勝ちした。「2番・遊撃」で出場の浜田遼太朗主将（3年）は5回に適時三塁打を放つなど3打数3安打3四球2打点と全6打席で出塁。11安打18得点の打線を引っ張り「シード校を倒してベスト16が目標。そのための練習をしてきた」と胸を張った。2回戦の相手はノ