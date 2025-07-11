11日に東京・銀座に開店する「ティファニー銀座店」のオープニングイベントが10日に開かれ、和田唱（49）・上野樹里（39）夫妻や、Hey！Say！JUMPの山田涼介（32）が出席した。山田はティファニーのジュエリーを着けて登場し、「ティファニーに負けないようこれからも輝き続けたい」と話した。また、吉田鋼太郎（66）は今年1月に次女が誕生したことを明かし「娘と2人きりの時間が輝いています」と幸せそうな笑みを浮かべた。