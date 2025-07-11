中国メディアの中華網によると、今年上半期に全国で発見した鉱産地は前年同期比31％増の38カ所だった。うち25カ所が中型または大型だった。自然資源部が10日、明らかにした。黒竜江省では同省初の特大型ウラン鉱が発見された。河北省興隆県ではルビジウム資源量が337万トン増えて特大型規模に到達した。同省隆化県ではコバルト資源量が2万7000トン増えて大型規模に到達した。貴州省松桃ミャオ族自治県ではマンガン資源量が2285万ト