2025年首都圏中学入試の特徴として第214回、215回で「難関疲れ」を指摘した。一方で、中学入試で「英語」の能力を問う傾向が徐々に進んでいる。今回と次回は「英語入試」について考えてみたい。まずは、帰国生入試」から。24年入試での規制強化で、「国際生入試」と共にそのあり方に大きな変化が生じている。（ダイヤモンド社教育情報）豊島岡女子学園「算数・英語資格」入試の衝撃7月に入って、2026年の募集要項の発表が増えて