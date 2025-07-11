効果的な防衛装備品を調達しても、配備先となる地域の理解が得られなければ意味がない。政府は住民の不安の払拭（ふっしょく）に力を尽くす必要がある。陸上自衛隊が佐賀空港の隣に佐賀駐屯地を開設した。木更津駐屯地に暫定的に配備している１７機の輸送機オスプレイを、来月中旬までに移駐する。南西諸島の防衛体制を強化するため、政府は２０１８年、離島の奪還を任務とする水陸機動団を長崎県の相浦駐屯地に配備した。