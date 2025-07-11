イスラエルとイランの戦闘は、トランプ米政権の軍事介入で一時的に沈静化したにすぎない。恒久的な和平の実現には、関係国や国際機関との連携が不可欠だ。トランプ大統領がホワイトハウスで、イスラエルのネタニヤフ首相と２日連続で会談した。ネタニヤフ氏の訪米は１月の第２次トランプ政権発足後では３回目だ。６月にイスラエルがイランと交戦し、米軍がイスラエルの要請を受けてイランの核施設を空爆したことについて、ト